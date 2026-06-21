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Kaynak: AA

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ortahisar'daki bir hastaneye başvuran Öztürk, kalp kapağında enfeksiyon tespit edilmesi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi devam eden Öztürk'ün sağlık durumu ilerleyen günlerde kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine alındı. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarını bağışlama kararı verdi.

Hayatını kaybeden Öztürk'ün karaciğeri Samsun'daki bir hastaya, böbreklerinden biri Erzurum'daki bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Diğer böbrek için ise uygun alıcı aranıyor.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka bir sağlık kuruluşundan sevk edilen Öztürk'ün Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi gördüğü sırada beyin kanaması geçirdiğini ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı sürecinin başlatıldığını ifade eden Yılmaz, Öztürk'ün bağışlanan organları sayesinde farklı hastaların yeniden yaşama tutunma fırsatı yakalayacağını söyledi.

Ailenin gösterdiği duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, organ bağışı kararını alan baba başta olmak üzere tüm yakınlarına teşekkür etti.

Kuzeni Kaan Aksu, yaşadıkları acının büyük olduğunu dile getirerek, Emrah Öztürk'ün organlarının nakil bekleyen hastalara umut verecek olmasının kendilerine bir nebze de olsa teselli sağladığını ifade etti.

Okay Aksu da kuzeninin yaşamı boyunca spora tutkuyla bağlı olduğunu ve çevresinde sevilen bir kişilik olarak tanındığını söyledi.

Aile olarak karaciğer ile iki böbreğin bağışlanmasına karar verdiklerini belirten Aksu, "Emrah yaşasaydı, hiç düşünmeden aynı tercihi yapardı. Organ bekleyen insanların hayatına dokunmak ve onlara yeni bir başlangıç sunmak isterdi." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün cenazesinin, bugün İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.