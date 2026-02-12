Geleneksel cerrahi yöntemlerin yerini alan "Endovasküler Embolizasyon" ve "Stereotaktik Aspirasyon" gibi teknikler, çocuk hastalar için umut ışığı oldu. Özellikle damar yumağı (AVM) veya anevrizma kaynaklı kanamalarda, kasıktan girilerek yapılan müdahalelerle riskli açık beyin ameliyatlarının önüne geçildi. Bilimsel veriler, bu yöntemlerin çocukların nörolojik gelişimini korumada daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Pediatrik nöroşirürjide geliştirilen kapalı yöntemler sayesinde, beyin kanaması geçiren çocuklarda kafatasını açmadan tedavi imkanı sağlandı.

Uzmanlar, minimal invaziv tekniklerin iyileşme sürecini kısalttığını ve hayati riskleri minimize ettiğini açıkladı.

BİLİMSEL VERİLER VE KLİNİK BAŞARILAR

Journal of Neurosurgery dergisinde yayımlanan güncel araştırmalar, mikro-kateter teknolojisindeki ilerlemelerin çocuk damar yapısına tam uyum sağladığını gösterdi.

Yapılan çalışmalar, kapalı yöntemle tedavi edilen çocuklarda enfeksiyon riskinin %80 oranında azaldığını, hastanede kalış süresinin ise ortalama 4 güne düştüğünü kanıtladı.

KÜRESEL UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan dünyaca ünlü uzmanlar, teknolojinin tıp üzerindeki etkisini şu sözlerle vurguladı:

Dr. Gary Steinberg (Stanford Üniversitesi Nöroşirürji Bölüm Başkanı):

"Çocukların beyin dokusu oldukça hassastır. Robotik kollar ve ileri görüntüleme teknikleri sayesinde, sağlıklı dokuya dokunmadan doğrudan kanama odağına ulaşmayı başardık. Bu durum cerrahi sonrası travmayı neredeyse sıfıra indirdi"

Dr. Edward Smith (Boston Çocuk Hastanesi Serebrovasküler Cerrahi Direktörü):

"Geleneksel yöntemlerin aksine, damar içi müdahalelerle çocuklarda kalıcı hasar riskini büyük ölçüde bertaraf ettik. Bu yöntemlerin pediatrik vakalarda standart tedavi haline geldiğini gözlemledik"