Beygir Gücü sergisi ziyaretçi akınına uğradı: 20 günde 20 bin ziyaretçi

Sanat ile ulaşım tarihini aynı çatı altında buluşturan sergi, Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan oluşturulan özel seçkiyle her yaştan ziyaretçiye farklı bir deneyim sunuyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören sergi, Başkent'te kültür ve sanat etkinlikleri arasında öne çıkıyor.