Sanat ile ulaşım tarihini aynı çatı altında buluşturan sergi, Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan oluşturulan özel seçkiyle her yaştan ziyaretçiye farklı bir deneyim sunuyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören sergi, Başkent'te kültür ve sanat etkinlikleri arasında öne çıkıyor.
Beygir Gücü sergisi ziyaretçi akınına uğradı: 20 günde 20 bin ziyaretçi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Rahmi M. Koç Müzesi'nin iş birliğiyle Esat Hâl Galeri'de kapılarını açan “Beygir Gücü” sergisi, Ankaralıların yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. 4 Haziran'da açılan sergi, ilk 20 gününde 20 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Kaynak: Diğer
"20 GÜNDE 20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİYE ULAŞTIK"
Esat Hâl Galeri Sorumlusu Aysun Aydos, sergiye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Koç Holding iş birliğiyle 4 Haziran'da Esat Hâl Galeri'de açılan Beygir Gücü sergimiz ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Henüz 20 günlük kısa bir sürede 20 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettik.
Sergimize gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Koleksiyonumuzda 600'ün üzerinde eser yer alıyor. Bu özel seçkiyi henüz görmeyen tüm sanatseverleri Esat Hâl Galeri'ne bekliyoruz."
SANAT, ULAŞIM TARİHİ VE OTOMOBİL KÜLTÜRÜ AYNI SERGİDE
"Beygir Gücü" sergisi, atın sanat tarihindeki güçlü temsilini, ulaşım kültüründeki dönüşümünü ve otomobil endüstrisinin gelişimiyle kurduğu bağı etkileyici bir kurguyla ziyaretçilere sunuyor.
Metal, ahşap, seramik ve porselenden üretilmiş, yüz yılı aşkın geçmişe sahip çok sayıda eser ve obje sergide yer alıyor.
Farklı dönem ve coğrafyalardan seçilen at figürlü eserlerin yanı sıra atlı ulaşım kültürünü yansıtan objeler ile otomobil tarihine ışık tutan seçkin araçlar da serginin dikkat çeken bölümleri arasında bulunuyor.
31 Aralık 2026'ya kadar Esat Hâl Galeri'de ziyaret edilebilecek "Beygir Gücü" sergisi, sanat ve teknolojinin tarihsel yolculuğunu keşfetmek isteyen herkese kapılarını açık tutuyor.