3 MİLYONLUK BÜYÜK SORU NEFESLERİ KESTİ

Yarışmanın en çarpıcı anı, felsefe öğretmeni İbrahim Doğan’ın 3 milyon TL’lik ödülün kapısına dayanması oldu. Final sorusunda zamana karşı yarışan Doğan, nefes kesen bir heyecan dalgası yarattı.

İSTİKRARIN VE SOĞUKKANLILIĞIN ADI: SEREN HANIM

Diğer yandan Seren Hanım, sakin ve kararlı duruşuyla göz doldurdu. Programın başından sonuna dek sergilediği tutarlı performansla finale kadar yükselen Seren Hanım, 3 milyonluk ödül mücadelesindeki direnciyle alkış topladı.

KAHKAHA VE SAMİMİYET DOLU ANLAR

Beyazıt Öztürk’ün içten yaklaşımı ve bitmeyen enerjisi, yarışmanın ritmini zirvede tuttu. Espri yağdıran soruları ve yarışmacılarla kurduğu eğlenceli sohbetler, geceyi unutulmaz bir eğlence şölenine dönüştürdü.

'İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI'

Sosyal medyada fırtına gibi esen “Beyaz’la Joker”, izleyicilerin gönlünü fethetti.

Paylaşımlarda Beyaz’ın enerjisi ve esprileriyle kahkahalara boğulduklarını söyleyenler çoğunluktayken, yarışmacıların finale uzanan mücadelesi heyecanı doruğa çıkardı. “Hem güldük hem düşündük”, “Uzun zamandır bu kadar keyifli bir yarışma izlememiştik” gibi yorumlar sosyal medyayı sardı; 3 milyonluk soru ise en çok konuşulan konu oldu.

“Beyaz’la Joker” Kanal D’de izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.