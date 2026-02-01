Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
Anasayfa Magazin Beyaz’la Joker’de gözyaşı ve sevgi buluşuyor

Beyaz’la Joker’de gözyaşı ve sevgi buluşuyor

Malatya depremzede Fatma Arat ve köpeği Boncuk, samimi bağlarıyla sosyal medyayı salladı. Bu akşam Beyaz’la Joker’de duygusal anlar yaşanacak.

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Beyaz’la Joker, bu akşam izleyicilerin yüreğine dokunan, umut ve sevgiyle dolu bir öyküye ev sahipliği yapacak.

Malatya’da depremzede olarak hayatını sürdüren Fatma Arat, konteyner kentte sahiplendiği köpeği Boncuk ile sosyal medyada milyonların sevgilisi haline geldikten sonra Beyazıt Öztürk’ün konuğu olacak.

Arat’ın Boncuk’a şarkı söylerken söylediği “Hanimişi Gutti Mottişim...” repliğiyle akıllara kazınan o içten anlar, kısa sürede viral hale geldi. Doğallığıyla öne çıkan bu video, 30 milyonu aşan izlenmeyle Fatma Arat ve Boncuk’u sosyal medyada gerçek bir fenomene dönüştürdü.

“ONLARI İYİLEŞTİRMEK, BENİ İYİLEŞTİRİYOR”

Programda ödülü harcamak yerine geleceğine yatırım yapmayı tercih ettiğini belirten Fatma Arat, hayvanlara yardım etmenin kendisi için bir tür şifa olduğunu vurguladı. “Onları iyileştirmek, beni iyileştirmek demek” diyerek duygusal anlar yaşattı.

BONCUK’LA KURULAN BAĞ, HERKESİ ETKİLEDİ

Samimiyeti, dik duruşu ve Boncuk’la geliştirdiği özel bağ sayesinde izleyicilerin kalbini fetheden Fatma Arat’ın yer aldığı Beyaz’la Joker, bu hafta ekrana umut, sevgi ve gözyaşı getirecek.

Beyazıt Öztürk’ün Fatma için hazırladığı sürpriz ise tüm geceye damgasını vurmaya aday.

Erdi Yapım ve CB Yapım ortak yapımı Beyaz’la Joker, bu akşam 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

