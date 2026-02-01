Beyaz’la Joker’de gözyaşı ve sevgi buluşuyor

“ONLARI İYİLEŞTİRMEK, BENİ İYİLEŞTİRİYOR”

Programda ödülü harcamak yerine geleceğine yatırım yapmayı tercih ettiğini belirten Fatma Arat, hayvanlara yardım etmenin kendisi için bir tür şifa olduğunu vurguladı. “Onları iyileştirmek, beni iyileştirmek demek” diyerek duygusal anlar yaşattı.