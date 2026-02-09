Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
Anasayfa Magazin Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap

Beyaz’la Joker’de oto tamircisi Serdar Baltacı, “Türkiye’nin ilk kadın doktoru kimdir?” sorusuna Hatice Safiye Ali cevabıyla 3 milyon TL kazandı. Kendisi için bir şey istemeyen Baltacı, ödülü eşine ve oğluna araba almak için kullanacağını söyledi.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 1

Beyazıt Öztürk’ü yıllar sonra Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşturan Beyaz’la Joker, unutulmaz bir bölüme sahne oldu.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 2

Oto tamircisi Serdar Baltacı, 3 milyon TL’lik kritik soruya “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru kimdir?” doğru cevap vererek Hatice Safiye Ali’yi işaret etti ve büyük ödülün sahibi oldu.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 3

Program tarihinde 3 milyon TL kazanan ilk yarışmacı olan Baltacı, zafer anında duygularını “Tarih yazacağım dedim, yazdım” sözleriyle ifade etti.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 4

“KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM”

Heyecandan konuşmakta zorlanan Serdar Baltacı, kendisine her zaman destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 5

Bilgisi kadar sempatik tavırlarıyla da izleyicilerin sevgisini kazanan Baltacı, ödül planıyla da takdir topladı.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 6

3 milyon TL’yi kendisi için harcamayacağını vurgulayan Baltacı, eşine ve oğluna otomobil alacağını açıkladı.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 7

SANAL MEDYA BEYAZ’LA JOKER’E KİLİTLENDİ

Beyazıt Öztürk’ün esprili ve içten sunumuyla pazar akşamlarını şenlendiren Beyaz’la Joker, 3 milyon TL’lik büyük heyecan yaşanan bölümüyle gecenin en çok izlenen programları arasına girdi.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 8

Sevilen yarışma, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 9

3 milyonluk soru, Beyazıt Öztürk ve yarışmacı Serdar Baltacı ayrı ayrı trend oldu.

Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap - Resim: 10

Erdi Yapım ve CB Yapım ortak yapımı Beyaz’la Joker, pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
