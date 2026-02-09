Beyazıt Öztürk’ü yıllar sonra Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşturan Beyaz’la Joker, unutulmaz bir bölüme sahne oldu.
Beyaz’la Joker’de 3 Milyon TL rekoru kırıldı: Oto tamircisinden muhteşem cevap
Beyaz’la Joker’de oto tamircisi Serdar Baltacı, “Türkiye’nin ilk kadın doktoru kimdir?” sorusuna Hatice Safiye Ali cevabıyla 3 milyon TL kazandı. Kendisi için bir şey istemeyen Baltacı, ödülü eşine ve oğluna araba almak için kullanacağını söyledi.
Oto tamircisi Serdar Baltacı, 3 milyon TL’lik kritik soruya “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru kimdir?” doğru cevap vererek Hatice Safiye Ali’yi işaret etti ve büyük ödülün sahibi oldu.
Program tarihinde 3 milyon TL kazanan ilk yarışmacı olan Baltacı, zafer anında duygularını “Tarih yazacağım dedim, yazdım” sözleriyle ifade etti.
“KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM”
Heyecandan konuşmakta zorlanan Serdar Baltacı, kendisine her zaman destek olan ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Bilgisi kadar sempatik tavırlarıyla da izleyicilerin sevgisini kazanan Baltacı, ödül planıyla da takdir topladı.
3 milyon TL’yi kendisi için harcamayacağını vurgulayan Baltacı, eşine ve oğluna otomobil alacağını açıkladı.
SANAL MEDYA BEYAZ’LA JOKER’E KİLİTLENDİ
Beyazıt Öztürk’ün esprili ve içten sunumuyla pazar akşamlarını şenlendiren Beyaz’la Joker, 3 milyon TL’lik büyük heyecan yaşanan bölümüyle gecenin en çok izlenen programları arasına girdi.
Sevilen yarışma, sosyal medyada da büyük ses getirdi.
3 milyonluk soru, Beyazıt Öztürk ve yarışmacı Serdar Baltacı ayrı ayrı trend oldu.
Erdi Yapım ve CB Yapım ortak yapımı Beyaz’la Joker, pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor.