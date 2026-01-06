Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile özdeşleşmişti. Ters köşe yaparak uzun zaman sonra ‘Beyaz’la Joker’ programıyla televizyona dönüş yaptı.

Kanal D’de önceki akşam ekran yolculuğuna başlayan program, Total’de aldığı 3.64 reytingle 3., AB’de aldığı 4.26 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 4.58 reytingle 2. sırada yer aldı. ‘Teşkilat’, ‘Sahtekârlar’ gibi güçlü rakiplerinin olmadığı bir haftada sonuçlar, umut veriyor, gayet güzel bir başlangıç ama ilerleyen haftalarda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bekleyip göreceğiz. İlk bölüm reytingleri, sakın aldatmasın! Programı baştan sona izledim. Geneline bakınca, sıkıcı değildi. Sadece, daha izlenir olması için bir şeyler eksik gibiydi. Beyaz’ın esprileri, konuklarının heyecanını azaltarak yarışmaya hazırlaması, yer yer Beyaz Show’a göndermeler yapması dikkat çeken kısımlardı.

Dizilerden sıkılıp farklı alternatif arayanlar için tavsiye edebileceğim bir program. Umarım, ömrü uzun olur. Yayın yolculuğunda başarılar diliyorum.

Hande’den kapalı gişe ‘Sezen’ gecesi

Türk Pop Müziği’nin en yenilikçi isimlerinden Hande Yener, kariyerinin en iddialı sahne projelerinden ‘Hande Bizi Sezen’e Götür’ konser serisi ile müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Serinin ilk konserinden itibaren izleyici rekorları kıran proje, hem Türk Pop Müziği’nin ikonu Sezen Aksu’ya saygı duruşu niteliği taşıyor hem de unutulmaz eserlerle izleyenleri zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 30 Ocak gecesi 15 bin izleyici kapasiteli Ülker Sports Arena Salonu’nda senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek dev konserin biletleri, bir ay öncesinden tamamen tükendi. Projeye gösterilen olağanüstü ilgi sonrası ‘Hande Bizi Sezen’e Götür’ serisinin 31 Ocak’ta gerçekleşecek ikinci konserinin biletleri yeniden satışa sunuldu.

Klasikleşmiş Sezen Aksu şarkılarını Hande Yener duygusuyla buluşturacak olan büyük gece, müzikseverlere bambaşka bir deneyim yaşatacak.

Sudan Sebepler Sergisi uzatıldı

Cendere Sanat Müzesi’nde suyun hikâyesini sanatla buluşturan karma sergi ‘Sudan Sebepler’, yoğun ilgi üzerine 1 Şubat’a uzatıldı.

İstanbul’un günümüze kadar ulaşan az sayıdaki endüstriyel miras yapılarından Cendere Su Pompa İstasyonu’nun İBB Miras tarafından yapılan özenli restorasyonuyla şehre kazandırılan Cendere Sanat Müzesi, ‘Sudan Sebepler’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla düzenlenen sergi, su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikâyeleri anlatıyor.

14 sanatçının eserlerini Ezgi Bakçay ve Sena Tural küratörlüğünde bir araya getiren sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor.