Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen 'Beyaz'la Joker', ilk bölümüyle izleyicisi tarafından beğenildi. Yarışma ve formatı hakkındaki tüm detayları sizler için derledik.

İLK BÖLÜMÜYLE DAMGA VURDU

'Beyaz'la Joker', 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle televizyon ekranlarına damgasını vurdu. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla izleyiciler ekran başına kilitlendi. Yarışmanın formatı ve yarışmaya başvuru koşulları merak edildi.

BEYAZ'LA JOKER FORMATI

'Beyaz'la Joker'in formatı, genel kültür, mantık ve strateji üzerine kurulu çeşitli oyunlardan oluşuyor. Yarışmacılar, hem bireysel yeteneklerini sergileyerek hem de stratejik hamleler yaparak rakiplerini elemeye çalışıyor.

Her bölümde farklı oyunlar ve sürprizlerle dolu olan yarışma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacılar, her oyunda joker haklarını kullanarak avantaj elde etmeye çalışırken, doğru hamleler yaparak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

QR KODU OKUTULMALI

3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken 'Beyaz'la Joker', yarışmasına katılmak isteyenlerin Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla "Beyaz'la Joker" ailesine katılmak için ekranda çıkan qr kodu okutmanız gerekiyor.

Başvuru formunda adayların kişisel bilgileri, ilgi alanları ve neden yarışmaya katılmak istediklerine dair detaylı bilgiler yer alıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun görülen adaylar mülakata çağrılıyor ve seçilen yarışmacılar 'Beyaz'la Joker'de mücadele etme şansı yakalıyor.