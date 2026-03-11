3 milyon TL’lik büyük ödüle rağmen programın reytingleri beklentilerin altında kaldı. İzlenme oranlarının istenen seviyeye ulaşmaması ekip içinde gerginliğe yol açarken, yaşanan krizin faturası programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci’ye kesildi.

“ARTIK BEYAZ’LA JOKER PROGRAMIYLA BAĞIM KALMAMIŞTIR”

Yaşanan gelişmelerin ardından Demirci geçtiğimiz aylarda projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Demirci paylaşımında, “Artık Beyaz'la Joker programıyla herhangi bir bağım kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor” ifadelerine yer verdi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİTİRİLDİ

Reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamayan yarışma programı için bir başka değişiklik daha yapıldı. Daha önce pazar akşamları yayınlanan programın yayın günü değiştirilerek salı akşamlarına alındı.