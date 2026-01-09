Beyazıt Öztürk, Megastar’ı programına davet ederken yine kendine has mizahını konuşturdu. Daha önce “Beyaz Show”a konuk olmayan Tarkan için bu kez “joker hakkını” kullandığını söyleyen Öztürk, formatı onun için değiştirdiğini dile getirdi.

Ünlü şovmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“Programı Tarkan için değiştirdim. Hani eskisine gelmedi, acaba buna gelir mi diye bir umudum var,”

sözleriyle hem izleyicileri güldürdü hem de Megastar’a açık bir davette bulundu.

Yıllardır Beyaz Show’a konuk olması beklenen ancak bir türlü gerçekleşmeyen bu buluşmanın, Beyaz’la Joker ile gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu oldu.