Yıllarca Kanal D’de ekrana gelen ‘Beyaz Show’la özdeşleşen Beyazıt Öztürk, sürpriz bir projeyle yine aynı kanalda izleyici karşısına çıkacak.

Beyazıt Öztürk, son olarak ‘O Ses Türkiye’de jürilik yapmıştı. Herkes onun ‘Beyaz Show’u yıllar sonra yeniden yapmasını beklerken o, ters köşe yaptı. “Beyaz’la Joker” isimli bir programla ekrana dönecek. 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için her bölümde ayrı ayrı olmak üzere toplam 2 kişi yarışacak. Her bir yarışmacı, genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Programda soruya yanlış cevap verilse bile elenme olmayacak. Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı “Beyaz’la Joker”, yarın akşam (4 Ocak) saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Enerjisi, samimiyeti, esprileriyle tanıtımlarda yer yer ‘Beyaz Show’ esintileri yakaladım. Beyazıt Öztürk’e tavsiyem, çağımızın olmazsa olmazı sosyal medyayı aktif kullanması… Bunun faydasını bölümler ilerledikçe görecek. ‘Teşkilat’, ‘Sahtekârlar’ ve ‘Survivor’ gibi güçlü yapımlarla reyting mücadelesi verecek. İşi kolay değil ama insanlar, Beyaz’ı özledi. Şansı olur mu? Birkaç bölümü atlatırsa, neden olmasın?

Türkü Çevik’ten ‘Vur da Öyle Git’

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Türkü Çevik, yeni şarkısı ‘Vur da Öyle Git’i Özdemir Plak ve DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Altan Başyurt’a ait şarkının düzenlemesini Duygu Kurtuluş yapmış. Şarkıya, Serhat Güldük’ün yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Oldukça hareketli bir şarkı olan ‘Vur da Öyle Git’, ayrılık sonrası yaşanan hüznü, öfkeyi, hasreti ve yalnızlığı anlatıyor.

Türkü Çevik, yeni eseriyle ilgili heyecanını “Meslek hayatıma ilk başladığım gün ne kadar heyecanlıysam, aynı heyecan ve heves içindeyim” sözleriyle dile getirdi.

Ödülünü torunuyla birlikte aldı

Türk Sineması’nın efsane isimlerinden usta oyuncu Ahmet Mekin, 25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ verildi. Geçen yıl Haziran ayında Frankfurt’a gidemeyen oyuncuya ödülü, İstanbul’da takdim edildi.

13-18 Haziran 2025 tarihleri arasında Hüseyin Sıtkı başkanlığında Frankfurt’ta gerçekleşen 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ne layık görülen Ahmet Mekin, sağlık sorunları nedeniyle Frankfurt’a gidemediği için ödülünü alamamıştı.

Yaşamını Balıkesir Erdek’te sürdüren usta sanatçı, torunu Mekin Sezer ile birlikte İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte ödülünü, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ile festival danışmanı Caner Ural’ın elinden aldı.