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Kaynak: AA

Uluslararası Genç Arıcılar Merkezi (ICYB) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, arıcılık alanına yönelik ilginin özellikle gençler ve beyaz yakalı çalışanlar arasında belirginleştiğini açıkladı. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürlüğü’nü de yürüten Kekeçoğlu, bu eğilimde kamu tarafından sağlanan teşviklerin etkili olduğunu söyledi.

Kekeçoğlu, arıcılığın genellikle bal üretimiyle sınırlandırılarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Sektörün yalnızca baldan ibaret olmadığını belirten Kekeçoğlu, Türkiye'de bal dışındaki arı ürünlerinin de üretimde daha fazla yer bulması ve ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin sektöre kazandırılması için yürütülen destek programlarının arıcılığın gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Kekeçoğlu, genç çiftçilerle girişimcilerin bu alana teşvik edildiğini belirtti. Amaçlarının teknolojiden yararlanan, üretim kalitesini yükselten ve mesleğini bilinçli biçimde sürdüren arıcıların sayısını artırmak olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, gençlerin sektöre ilgisinin bu yöndeki çabaların karşılık bulduğunu gösterdiğini aktardı.

BAL VERİMİNDEKİ ARTIŞTA MODERN UYGULAMALAR DA ETKİLİ

Arıcılık faaliyetlerinde teknik donanımın ve bilinçli üretim anlayışının daha fazla öne çıktığını belirten Kekeçoğlu, bu yılki bal üretiminde yükseliş görüldüğünü söyledi. Mevsim boyunca iklim şartlarının elverişli ilerlediğini ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin bu yıl daha sınırlı hissedildiğini ifade eden Kekeçoğlu, üretimdeki artışın tek başına doğal koşullarla açıklanamayacağını vurguladı.

Kekeçoğlu'na göre gençlerin arıcılık faaliyetlerine katılımının artması ve üreticilerin teknik yöntemlere daha fazla başvurması da rekolteye olumlu yansıdı. Sektördeki bilgi ve uygulama düzeyinin geliştiğini belirten Kekeçoğlu, bu değişimin ürün kalitesinin yükselmesini de beraberinde getirdiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşişe karşı yürüttüğü çalışmaların da kalite açısından önem taşıdığını kaydeden Kekeçoğlu, Türkiye'nin yıllar itibarıyla farklılıklar görülse de kovan varlığı ve toplam bal üretimi bakımından uluslararası ölçekte önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

DOĞAYA DÖNÜŞ EĞİLİMİ ARICILIĞA İLGİYİ ARTIRIYOR

Arıcılığın farklı meslek gruplarından insanları kendine çektiğini belirten Kekeçoğlu, özellikle beyaz yakalı çalışanların bu alana yönelmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra kendi eğitim aldığı meslekte çalışmak yerine arıcılık yapmayı seçen kişilerin bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, kırsal yaşama ve doğaya dönme eğiliminin toplumun farklı yaş gruplarında karşılık bulduğunu dile getirdi.

Sektöre gençlerin katılmasının yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de önemli bir mesele olarak görüldüğünü belirten Kekeçoğlu, bu kapsamda 2010 yılından itibaren uluslararası Genç Arıcılar buluşmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk toplantının Çek Cumhuriyeti'nde yapıldığını aktaran Kekeçoğlu, organizasyonun 2025 yılında Dubai'de, 2026 yılında ise Kuzey İrlanda'da düzenlendiğini söyledi.

YAKLAŞIK 50 ÜLKEDEN GENÇ ARICI TÜRKİYE'DE BULUŞACAK

Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması, 12-17 yaş grubundaki katılımcıları arıcılık ve arı ürünleri üzerine düzenlenen yarışmalarda bir araya getiriyor. Programda mesleki bilgi paylaşımının yanı sıra farklı kültürleri tanıma ve ülkeler arasında dostluk ilişkileri geliştirme fırsatı da sunuluyor.

Kekeçoğlu, organizasyonun 5-9 Temmuz 2027 tarihlerinde Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 50 ülkeden gençlerin katılması öngörülen etkinliğe Düzce Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesinin ülkenin arıcılık alanındaki konumunu uluslararası düzeyde tanıtmak açısından önem taşıdığını belirten Kekeçoğlu, dünya çapında düzenlenecek organizasyon sayesinde Türkiye'nin sektördeki bilinirliğinin daha da artacağını ifade etti.