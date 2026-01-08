Oyun, Ocak ve Şubat 2026 boyunca Terminal Kadıköy – Paribu Art’ta sahnelenecek. Mart ve Nisan aylarında ise DasDas’ta izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Bu oyunu özel kılan şey, sahnede hiçbir şeyin önceden planlanmıyor olması. Prova yok, yönetmen yok, tekrar yok. Oyuncu sahneye çıktığında eline verilen kapalı zarfı, seyirciyle aynı anda açıyor. Metni ilk kez o an okuyor ve oyun, o an ne olursa onunla şekilleniyor.

Oyuncunun tepkileri, salonun enerjisi ve seyircinin varlığı, oyunun gidişatını etkiliyor. Bu yüzden bir akşam izlenen oyun, ertesi gün sahnelenenle aynı olmuyor. O gece olan biten bir daha tekrar edilemiyor.

Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan, hikâyesini baştan sona kontrol etmek yerine sahnede olup bitene güvenen bir oyun. İzleyicisini de bilinmeyen bir şeye tanıklık etmeye davet ediyor.