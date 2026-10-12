Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında görevinden ayrılan Karoline Leavitt’in yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne atadığı Katie Zacharia’nın göreve başlama tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Katie Zacharia’nın yarın, Kolomb Günü’nde basın sözcüsü olarak görevine başlayacağını ve salı günü saat 09.30’da Beyaz Saray Basın Brifing Salonu’nda bir tanışma basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Katie, en başından beri manevi olarak yanımda oldu ve harika bir iş çıkaracak.”

KATIE ZACHARIA KİMDİR

Hukukçu ve muhafazakar yorumcu Katie Zacharia, daha önce ABD İç Güvenlik Bakanlığında sözcü olarak görev yaptı. Haziran ayından itibaren Truth Social platformunu bünyesinde bulunduran Trump Media & Technology Group’ta kıdemli iletişim danışmanı olarak çalıştı. Fox News, Newsmax ve CNN yayınlarına konuk olan Zacharia, Richard Grenell’in kurduğu muhafazakar Fix California kuruluşunda da hukuk danışmanlığı yaptı. Trump, Zacharia’nın Beyaz Saray Sözcülüğüne atandığını 9 Ekim’de açıklamıştı.