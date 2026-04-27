Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişimine ilişkin Demokratları suçlayarak, "Bu siyasi şiddet, Demokrat Partinin seçilmiş üyeleri ve hatta medyadaki bazı kişiler tarafından yapılan sistematik şeytanlaştırmadan kaynaklanıyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın hafta sonu katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın son 2 yılda 3 kez suikast girişimine maruz kaldığını ve "cesur" bir lider olduğu için görevine büyük bir istekle devam ettiğini dile getiren Leavitt, "Başkan Trump korkusuzdur çünkü bu ülkeyi seviyor ve kendisini ülkenin en yüksek makamına seçen Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirmek için kendi hayatını ortaya koymaya gönüllüdür." ifadelerini kullandı.

ABD'de siyasi şiddete hiçbir şekilde yer olmadığını ve bu tür şiddet diline alan açan tüm kanaat önderlerinin söylemlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Sözcü, bu konuda özellikle sol kesimlere ve Demokratlara çağrıda bulundu.

"Bu siyasi şiddet, Demokrat Partinin seçilmiş üyeleri ve hatta medyadaki bazı kişiler tarafından yapılan sistematik şeytanlaştırmadan kaynaklanıyor." yorumunu yapan Leavitt, isim vermeden Demokrat siyasetçileri ve liberal yazarları eleştirdi.

"KİMSE TRUMP KADAR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYA KALMADI"

"Son yıllarda Başkan Trump kadar çok kurşun ve şiddetle karşı karşıya kalan başka kimse yoktur." ifadesini kullanan Beyaz Saray Sözcüsü, bazı kesimlerin Trump için sürekli "faşist" benzetmesi yaptığını ve onu "Hitler'le kıyasladıklarını" belirterek, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan ve onu destekleyenler için solcu kanadın nefret dolu kültü, birçok insanın yaralanmasına ve ölümüne neden oldu ve bu hafta sonu neredeyse yine aynı şey olacaktı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Kongresindeki Demokratların İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bütçesinin geçmesini engellediklerini savunan ve bu yüzden bazı güvenlik birimlerinin zafiyet yaşadığını ifade eden Leavitt, DHS'e bağlı Gizli Servisin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Leavitt, Gizli Servisin buna rağmen "kahramanca" görev yapıp Trump'ı ve kabine üyelerini koruduğunu anlatarak, DHS bütçesinin geçmesi konusunda Demokratlara çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.