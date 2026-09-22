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ABD Başkanı Donald Trump ‘sürekli yalan haber’ yapılması nedeniyle CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’da yasaklandığını açıklamıştı.

Medya ise muhabirlerine uygulanan yasak kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Televizyon kanalları NBC, ABC, CBS ve Fox News, CNN, Politico ve MS Now ise tepki olarak dün (21 Eylül) Beyaz Saray’dan yayını durdurma kararı aldı.

TRUMP TV KURULDU

Beyaz Saray ise buna karşın dün akşam ‘Trump TV’ adlı bir çevrimiçi yayın başlattı. Kanalın ‘öne çıkan videolar, açıklamalar ve kaçmaması gereken anlar ve anlık güncellemelerle yedi gün 24 saat’ yayın yapacağı ifade edildi.

TRT Haber’in aktardığına göre kanal yayına başladığında, ABD başkanının 3 Temmuz’daki Rushmore Dağı’nda yaptığı konuşmanın arşiv görüntüleri verildi.