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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 80. yaş günü ve ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı kapsamında Beyaz Saray’da ilk kez düzenlenen UFC organizasyonu, hem tarihi anlara hem de tartışmalara sahne oldu. Beyaz Saray’ın Güney Çimenliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte yaşanan bazı görüntüler, Trump’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRUMP’IN YORGUN GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 4 bin davetlinin katıldığı “UFC Freedom 250” etkinliğinde Donald Trump, UFC Başkanı Dana White ile birlikte müsabakaları ön sıradan takip etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Trump’ın koltuğunda gözlerini kapatarak uyuyakaldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Dana White’ın Trump’ın omzuna dokunarak kendisini uyandırdığı, ardından Başkan’ın alkışlarla maçı takip etmeye devam ettiği görüldü.

Etkinlik öncesinde de Trump’ın yorgun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Oval Ofis’ten dövüş kafesine kadar yapılan yürüyüş sırasında Başkan’ın zaman zaman dengesini korumakta zorlandığı ve Dana White’ın omzundan destek aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, görüntüler üzerinden Trump’ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlarda bulundu.

BEYAZ SARAY’DA BİR İLK YAŞANDI

Beyaz Saray tarihinde ilk kez Güney Çimenliği’ne dev bir UFC kafesi kuruldu. “The Claw” adı verilen ve yaklaşık 28 metre yüksekliğe ulaşan uzay gemisi görünümlü metal yapı altında gerçekleştirilen organizasyon, kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmeli başladı.

Gecenin açılışında Amerikan milli marşı seslendirilirken ABD Donanması’nın Blue Angels ve Hava Kuvvetleri’nin Thunderbirds ekiplerinden oluşan 12 savaş uçağı Beyaz Saray üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. “Süper Delta” formasyonundaki uçuş nedeniyle Washington Ulusal Havalimanı’nda kısa süreli yere indirme uygulaması yapıldı.

GECENİN SÜRPRİZİ GAETHJE’DEN GELDİ

Etkinliğin ana maçında büyük sürpriz yaşandı. Bahislerde ağır favori gösterilen yenilgisiz şampiyon Ilia Topuria, Justin Gaethje karşısında kemerini koruyamadı. Gaethje, dördüncü raundun sonunda rakibini pes ettirerek UFC hafif sıklet şampiyonluğunu kazandı.

Eş ana mücadelede ise Fransız dövüşçü Ciryl Gane, Alex Pereira’yı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek geçici ağır sıklet şampiyonluğuna ulaştı. Gecedeki yedi karşılaşmanın tamamı süre dolmadan sonuçlandı.

MİCHELLE OBAMA HAKKINDAKİ SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise ağır sıklet dövüşçüsü Josh Hokit’in maç sonrası açıklamaları oldu. Joe Rogan ile yaptığı röportaj sırasında Hokit, “Michelle Obama bir erkek. Haklı değil miyim, Amerika?” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tepkiyle karşılandı.

TRUMP VE DANA WHİTE DOSTLUĞU

Trump ile Dana White arasındaki yakın ilişki uzun yıllara dayanıyor. İkilinin dostluğu, UFC organizasyonlarının düzenlenmesine destek veren Trump Taj Mahal dönemine kadar uzanıyor. White, son üç Cumhuriyetçi Parti kurultayında da Trump’a açık destek veren isimler arasında yer almıştı.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık bütçeyle gerçekleştirilen organizasyonun ardından Beyaz Saray çimlerinin yenilenmesinin 700 bin dolara mal olacağı belirtilirken, etkinlik için kurulan dev “The Claw” yapısının sökülmesi planlanıyor.