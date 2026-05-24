ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray çevresinde akşam saatlerinde duyulan silah sesleri büyük paniğe neden oldu.

ABD Gizli Servisi’nin sosyal medya üzerinden doğruladığı olayda, Beyaz Saray yakınlarından peş peşe çok sayıda silah sesi geldiği bildirildi. Bazı televizyon kanallarının canlı yayınlarına da yansıyan seslerin ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ALARMA GEÇTİ

Yetkililer, silah seslerinin Beyaz Saray’a yakın noktada bulunan 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue çevresinden geldiğini açıkladı.

Olayın ardından Beyaz Saray bahçesinde görev yapan basın mensupları güvenlik gerekçesiyle brifing salonuna alındı. Gizli Servis ekipleri bölgedeki güvenlik çemberini genişletirken, FBI ajanlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

FBI DİREKTÖRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay yerinde bulunduğunu belirterek, Gizli Servis ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayın kaynağına ilişkin soruşturma sürüyor.