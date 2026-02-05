Dün 69,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolardan kapattı. Bugün saat 09.26 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 67,75 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 63,50 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağının açıklanması etkili oldu. Bu gelişme, piyasalarda jeopolitik risk algısını zayıflattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

ABD’den bir Beyaz Saray yetkilisi de verdiği yazılı yanıtta, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Maskat’ta gerçekleştirileceğini doğruladı.Bölgedeki gerilimin azalacağına dair beklentilerin artması, arz endişelerini hafifletirken petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.Buna karşılık, aşırı soğuk hava nedeniyle üretimin aksadığı ABD’de ham petrol stoklarının azalması düşüşü kısmen frenledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil gerilediğini duyurdu.Aynı dönemde ABD’nin günlük ham petrol üretimi de 481 bin varil düştü.Brent petrolde teknik açıdan 70,04 dolar direnç, 61,09 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.