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Kaynak: ANKA

Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un yıllar sonra yeniden bir araya geldiği "Aşkın Büyüsü 2" ile beden değiştirme temasını işleyen "İçimdeki Yabancı" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Ayrıca fenomen animasyon "Arabalar" da yeniden izleyiciyle buluşuyor.

AŞKIN BÜYÜSÜ 2

Tam 28 yıl sonra gelen devam filminde Owens kardeşler, ailelerini sonsuza dek yok etme tehdidi taşıyan karanlık bir lanete karşı koymak için yeniden bir araya geliyor. Susanne Bier'in yönettiği fantastik-romantik türündeki yapımda Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley rol alıyor.

İÇİMDEKİ YABANCI

Arthur Harari’nin yönettiği filmde, katıldığı bir partide gizemli bir kadına takıntı geliştiren fotoğrafçı David Zimmerman'ın hikayesi anlatılıyor. Sabah uyandığında kendini takıntı haline getirdiği kadının bedeninde bulan David, ürkütücü bir gerçekle yüzleşiyor. Başrolleri Léa Seydoux, Niels Schneider ve Valérie Dréville paylaşıyor.

KANLI KÖRFEZ

Phil Volken imzalı gerilim filminde, Tayland'da katıldıkları düğün sırasında köpekbalığı besleme turuna çıkan Emma ve Lani'nin hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor. Tekrelerinin saldırıya uğraması sonucu ıssız bir koyda mahsur kalan ikilinin yaşadığı panik, ölümcül bir şiddete dönüşüyor.

12 SAVAŞÇI

Ömer İlhan ve Ateş Özkan'ın birlikte yönettiği aksiyon yapımı; bir binaya kapatılan 12 dövüşçünün hayatta kalan tek kişi olma ve büyük ödülü kazanma mücadelesini anlatıyor. Bütün sürecin canlı yayınlandığı ve üzerine bahis oynandığı bu ölümcül oyunda Tom So ve Ronn Moss gibi isimler yer alıyor.

KONUŞAN HAYVANLAR

Gizemli bir olayın ardından insan ve hayvanların form değiştirmeye başladığı bir dünyada geçen animasyonda, küçük Zoe ve evcil hayvanları orijinal bedenlerine dönebilmek adına bu durumun kaynağını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

ARINMA VE İBRET 2: LANETLİ KIZ

Haftanın yerli korku yapımları arasında öne çıkan "Arınma", eşinin aşırı temizlik takıntısının arkasındaki karanlık büyüyü bozmaya çalışan Mert'in hikayesine odaklanıyor. Bir diğer korku filmi "İbret 2: Lanetli Kız" ise kızı Asila'nın değişen davranışlarının arkasındaki geçmişe ait sırları çözmeye çalışan Gayane'nin mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

HAFTANIN DİĞER YAPIMLARI

Sinemaseverleri salonlara çekmeyi hedefleyen listede ayrıca ikiz kardeşinin ölümündeki gizemi çözmeye çalışan bir kadının hikayesini işleyen "Baab: Cinler Alemi", dört yeni evli çiftin komik durumlarını anlatan "Konu Ne?", aksiyon-komedi türündeki "Şahin ve Kanarya" ile "Ayağını Denk Al" filmleri yer alıyor.