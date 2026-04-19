Samsun’un Vezirköprü ilçesinde “23 Nisan Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası” büyük bir heyecanla tamamlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Devlet Hastanesi iş birliğinde düzenlenen organizasyon, Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuva, sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de ruhsal olarak yenilenmesine katkı sağladı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katıldığı turnuvada kıyasıya mücadeleler yaşandı. Kura çekimiyle başlayan organizasyon, grup müsabakaları, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarıyla devam etti. Katılımcılar, uzun süreli hastane nöbetlerinin ardından masada ter dökerek keyifli anlar geçirdi.

Turnuva boyunca sporcular, hem rekabet etti hem de mesleki dayanışmayı pekiştirdi. Sağlık çalışanları, günlük rutinlerinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Organizasyon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna uygun şekilde, neşeli bir ortamda tamamlandı.

Final ve üçüncülük maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Kadınlar kategorisinde Kübra Çiftçi birinci, Feyzanur Akman ikinci, Sinem Gökçek üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Ahmet Yılmaz birinciliği, Ahmet Nazım Küçük ikinciliği, Selami Şeberler üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları ve madalyaları takdim edildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlüt Güven ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Talha Turan, başarılı sporcuları tebrik ederek ödüllerini verdi.