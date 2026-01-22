Yoğun kar yağışı ve ulaşımı felç eden tipi, yerleşim yerlerinden kopan hastalar için hayati tehlike oluştururken, kurtarma ekipleri doğanın engellerini aşarak kritik müdahalelere imza attı.

Metrelerce karın bulunduğu bölgelerde mahsur kalan vakalara ulaşmak için paletli araçlar ve helikopterler seferber edildi.

Sağlık ekiplerinin dondurucu soğukta gerçekleştirdiği bu operasyonlar, sadece fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda ileri tıp protokollerinin sahada uygulanmasıyla başarıya ulaştı.

Dondurucu soğuklar ve geçit vermeyen kar kütleleri altında yürütülen operasyonlar, modern tıbbın sınırlarını zorlayan bir yaşam mücadelesine sahne oldu.

Uzmanlar, ekstrem hava koşullarında gerçekleştirilen bu müdahalelerin hipotermi riskine karşı kazanılmış birer zafer olduğunu kaydetti.

DÜŞÜK SICAKLIK VE METABOLİK DİRENÇ

Aşırı soğuklarda yapılan müdahalelerin tıbbi zorluklarına değinen Norveç Kutup Tıbbı Derneği Uzmanı Dr. Mads Gilbert, bu tür vakalarda "hayat kurtaran altın saat" kavramının daha da kritik hale geldiğini vurguladı.

Gilbert, "Vücut sıcaklığının 30 derecenin altına düştüğü ekstrem durumlarda, kalbin durması halinde bile beynin oksijensizliğe dayanma süresi uzayabiliyor. Bu durum, sağlık ekiplerine imkansız gibi görünen geri döndürme operasyonları için bir şans tanıyor" şeklinde konuştu.

EKSTREM KURTARMA TEKNOLOJİLERİ

Kar fırtınalarının yaşandığı bölgelerde sadece insan gücünün yeterli olmadığını belirten Colorado Dağ Kurtarma Birimi (Mountain Rescue Association) Direktörü Dr. Jeff Sparhawk, lojistik desteğin önemine dikkat çekti.

Sparhawk, termal görüntüleme sistemleri ve taşınabilir ısıtma ünitelerinin, donma tehlikesi geçiren hastaların stabilizasyonunda belirleyici rol oynadığını ifade etti

Uzman, zorlu arazi şartlarında uygulanan bu yöntemlerin, modern afet tıbbının zirve noktası olduğunu dile getirdi.

Haber kaynakları, karın kapattığı yolları aşarak hastaneye ulaştırılan vakaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktardı.

Operasyonlarda görev alan ekiplerin, hipotermi yönetimini uluslararası standartlarda yürüttüğü ve bu sayede can kayıplarının önüne geçildiği belirtildi.