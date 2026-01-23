Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık...

Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık...

Antarktika'nın uçsuz bucaksız beyazlığında yükselen Taylor Buzulu, pas kırmızısı suların sızmasıyla bölgeyi adeta bir "kan gölüne" çevirdi. Bilim insanları, onlarca yıldır merak konusu olan bu doğa olayının ardındaki sırrı, buzulun altında hapsolmuş antik bir ekosisteme dayandırdı.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Haberi Paylaş
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 1

Antarktika’nın Victoria Toprakları’ndaki Bonney Gölü’ne dökülen ve "Kan Şelalesi" (Blood Falls) olarak adlandırılan doğa olayı, son yapılan araştırmalarla bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

İlk kez 1911 yılında Avustralyalı jeolog Griffith Taylor tarafından keşfedilen bu ürkütücü manzara, o dönemde bölgeyi ziyaret eden kaşifler arasında büyük bir korku ve şaşkınlığa yol açmıştı.

Beyaz buz kütlesinden sızan yoğun kırmızı sıvı, ilk gözlemciler tarafından buzun "canlı olduğu ve kan ağladığı" şeklinde yorumlanmıştı.

1 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 2

Uzun yıllar boyunca suyun renginin kırmızı alglerden kaynaklandığı düşünülse de, modern spektroskopik analizler durumun çok daha karmaşık bir kimyasal süreç olduğunu ortaya koydu.

2 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 3

Buzulun yaklaşık 400 metre altında, 1.5 milyon yıl önce hapsolmuş, aşırı tuzlu bir yer altı gölü tespit edildi. Bu gölün içeriğindeki demir, oksijenle temas ettiği anda oksitlenerek suyun rengini parlak bir kan kırmızısına dönüştürdü.

3 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 4

Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte, bölgedeki mikroskobik yaşam formları bilim dünyasının ilgisini çekti.

4 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 5

Dr. Jill Mikucki (Tennessee Üniversitesi, Mikrobiyolog):

"Bu suyun içinde sadece demir yok; oksijensiz ortamda, milyonlarca yıldır güneş ışığı görmeden hayatta kalan bir mikrop topluluğu mevcut. Bu organizmalar, enerji elde etmek için demir ve sülfatları kullanarak hayatta kalmayı başarmışlar. Bu, başka gezegenlerdeki yaşam arayışımız için bir model teşkil etti."

5 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 6

Ken Hudnut (ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu - USGS, Jeofizikçi):

"Kullandığımız radar sistemleri, buzun altındaki bu sıvı ağının tahmin ettiğimizden çok daha geniş olduğunu gösterdi. Bu sızıntı, aslında buzulun içindeki devasa bir 'atardamar' sisteminin yüzeye yansıması olarak kayıtlara geçti."

6 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 7

Bilim insanları, Kan Şelalesi’nin sadece görsel bir şölen olmadığını, aynı zamanda Jüpiter’in uydusu Europa veya Mars gibi soğuk ve karanlık ortamlarda yaşamın nasıl sürebileceğine dair bir ipucu sunduğunu belirtti.

7 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 8

Sıvının donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda akışkan kalması, yüksek tuz derişimi ve içerdiği kimyasal enerji, ekstrem koşullarda yaşamın sınırlarını yeniden tanımladı.

8 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 9

Bilim insanları, Antarktika’nın derinliklerinden gelen kan kırmızısı sızıntının, milyonlarca yıldır dış dünyadan kopuk yaşayan bir ekosistemin nefes alışını temsil ettiğini belirledi.

Buzun altındaki devasa rezervuarın yüzeye sızmasıyla oluşan bu fenomen, hem jeolojik hem de biyolojik bir zaman kapsülünü gün yüzüne çıkardı.

9 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 10

Antarktika’nın en kurak bölgelerinden biri olan Dry Valleys (Kuru Vadiler) bölgesinde yer alan Kan Şelalesi, keşfedildiği 1911 yılından bu yana gizemini korudu.

Bembeyaz karların ortasında bir yara izini andıran bu pas kırmızısı akıntı, modern teknolojinin sağladığı imkanlarla yeniden incelendi.

Araştırmalar, bu doğa olayının sadece basit bir renk değişimi olmadığını, buzulun altında sıkışmış antik bir deniz suyunun yansıması olduğunu kanıtladı.

10 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 11

Yeni nesil elektron mikroskopları kullanılarak yapılan incelemeler, suyun rengini veren ana unsurun sanılanın aksine sadece demir mineralleri değil, "nanosfer" adı verilen çok küçük, demir açısından zengin kürecikler olduğunu saptadı. Bu amorf yapılar, buzulun altındaki yüksek basınçlı ortamdan yüzeye çıktığı anda atmosferdeki oksijenle temas ederek milisaniyeler içinde paslandı ve çevreyi yoğun bir kırmızıya boyadı.

11 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 12

Kan Şelalesi’nden elde edilen veriler, astrobiyoloji dünyasında heyecan uyandırdı.

12 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 13

Güneş sistemindeki diğer buz kaplı gök cisimlerinde, örneğin Satürn’ün uydusu Enceladus’ta benzer bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşme ihtimali üzerinde duruldu.

13 14
Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık... - Resim: 14

Uzmanlar, Taylor Buzulu'ndaki bu akıntının, yüzeyin altında güneş ışığı olmadan yaşamın nasıl filizlenebileceğine dair en somut kanıt olduğunu not etti.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro