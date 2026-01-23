Beyaz kıtanın kanlı sırrı... 1.5 milyon yıllık...

Antarktika’nın Victoria Toprakları’ndaki Bonney Gölü’ne dökülen ve "Kan Şelalesi" (Blood Falls) olarak adlandırılan doğa olayı, son yapılan araştırmalarla bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

İlk kez 1911 yılında Avustralyalı jeolog Griffith Taylor tarafından keşfedilen bu ürkütücü manzara, o dönemde bölgeyi ziyaret eden kaşifler arasında büyük bir korku ve şaşkınlığa yol açmıştı.

Beyaz buz kütlesinden sızan yoğun kırmızı sıvı, ilk gözlemciler tarafından buzun "canlı olduğu ve kan ağladığı" şeklinde yorumlanmıştı.