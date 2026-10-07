Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar ve yağmurun ardından sis etkili oldu.
Beyaz gelinliğini giydi: Dünyaca ünlü kayak merkezinde kar heyecanı
Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Zirveyi kaplayan sisin oluşturduğu kartpostallık manzaralar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.Kaynak: DHA
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Palandöken Kayak Merkezi'ni işleten Ejder 3200 A.Ş. çalışanları beyaza bürünen Palandöken'i kaplayan sisi dronla görüntüledi.
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