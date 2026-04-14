Kanatlı hayvancılık sektörü, Şubat ayı verilerine göre yıllık bazda istikrarlı bir büyüme sergilerken, aylık periyotta mevsimsel bir yavaşlama yaşadı. Özellikle yumurta üretimindeki çift haneli yıllık artış, sektörün üretim kapasitesindeki genişlemeyi gözler önüne seriyor.

YUMURTA ÜRETİMİNDE YILLIK PATLAMA: YÜZDE 17,6 ARTIŞ

Şubat ayında üretilen 1,82 milyar adet tavuk yumurtası, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17,6 gibi dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık süreçte ise toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemini yüzde 16,3 oranında geride bıraktı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 227 BİN TONU AŞTI

Beyaz et tarafında da yıllık bazda pozitif seyir devam ediyor. Şubatta 227 bin 793 ton (Yıllık yüzde 4,4 artış). Kesilen tavuk sayısı şubatta yıllık yüzde 5,9 artış gösterdi. Ocak-Şubat dönemi tavuk eti üretimi, geçen yıla göre yüzde 3,3 daha yukarıda gerçekleşti.

AYLIK BAZDA MEVSİMSEL FREN

Yıllık bazdaki güçlü performansa rağmen, Ocak ayına kıyasla Şubat ayında hem et hem de yumurta üretiminde hafif bir geri çekilme gözlendi:

Tavuk eti ocak ayındaki 238 bin tonluk seviyeden yüzde 4,6 azalarak 227 bin tona geriledi. Yumurta ocak ayında 1,9 milyar adet olan üretim, Şubat'ta yüzde 4,3 azalışla 1,82 milyar adette kaldı.