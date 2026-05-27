Mardin’in Kızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şahkulubey Mahallesi’nde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. İş yerinden yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye personellerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.