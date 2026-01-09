Bazıları ilk bakışta hemen tanıyor, bazıları ise tahmin edemiyor. Milyonlarca takipçisiyle sosyal medyada fırtına estiren ünlüler, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Beyaz elbiseli bu küçük kız kim? Tanıyabiline aşk olsun: Bu minik kız Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’miş…
Birçok sektörde adından sıkça söz ettiren ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostalji dolu çocukluk fotoğrafları paylaşıyor. Bakalım günümüzde 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz?
Çocukluk fotoğraflarını paylaşma modası sosyal medyada hâlâ popülerliğini koruyor. Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik dönemlerinden en özel anlarını takipçileriyle buluşturuyor.
Bu isimlerden biri de bugün 33 yaşında olan çok ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayacaksınız…
Fotoğraftaki küçük kız çocuğunun, Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
PEKİ DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
26 Şubat 1992’de, üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli’de dünyaya geldi. Anneannesi Bulgaristan göçmeni.
Anne-babasının ayrılığı sonrası annesi ve ablasıyla İstanbul’a yerleşti. Özdemir bir röportajında babasıyla ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır."
Kariyerine dansla başladı; Bengü’nün sahne ekibinde yer aldı, ardından Efes Kızları kadrosunda performans sergiledi.
Aynı dönemde Ayşe Dinçer’in sunduğu Flash TV eğlence programında dansçı olarak görev yaptı.
2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.
Mustafa Sandal’ın Ateş Et ve Unut klibinde rol aldı. İlk televizyon deneyimini 2013-2014’te FOX’ta yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde “Aylin” karakteriyle yaşadı.
Ardından Kurt Seyit ve Şura’da “Alya”, sinemada Tut Sözünü filminde “Demet”, 2015’te Çilek Kokusu’nda “Aslı” rollerini canlandırdı. Bengü’nün Hodri Meydan klibinde de oynadı.
2016-2017’de FOX’ta No: 309’da “Lale”yi, 2017’de Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde “Aysel”i canlandırdı.
2018-2019’da Star TV’nin fenomen dizisi Erkenci Kuş’ta “Sanem” rolüyle izleyiciyi büyüledi ve Murex D’or Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
2019’da TV8’de başlayan, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde “Zeynep Göksu Tunahan” karakterine hayat verdi; dizi 2021’de final yaptı.
2022’de Netflix filmi Aşk Taktikleri’nde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştı.
Disney+ Türkiye lansman elçisi olan Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisinde Buğra Gülsoy ve diğer isimlerle birlikte başrol üstlendi.
Dizide, sevgilisinin artık kendisini sevmediğinden korkan İlkin’in sahte hesapla kendi alternatifini yaratma çabasını izliyoruz.
2023’te Engin Akyürek ile Adım Farah’ta başrol aldı; İranlı temizlikçi Farah’ın Türkiye’deki hayatını anlatan dizi büyük ilgi gördü ve Özdemir aynı yıl “Yılın Oyuncusu” seçildi.
Aynı yıl Aşk Taktikleri 2 ile Netflix’e döndü. 2023’te Venedik Film Festivali’nde Kinéo “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
2024’te Cinlerin Düğünü filminin çekimlerine katıldı (2025 vizyonu planlanıyor), Geleceğin Sineması Yarışması’nda jüri üyesi oldu ve DIAFA’da “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” onur ödülü aldı.
Mart 2025’ten itibaren Kanal D’nin reyting rekortmeni Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor.
Şarkıcı karakteri Nisan Akyol için “Aşiyan” (Afra & Mustafa Ceceli imzalı, viral hit), “Şimdi Böyle Biriymiş”, Ah Yar (2025) ve Gözü Kara (2026) gibi single’lar yayımladı.
28 Ağustos 2022’de Oğuzhan Koç ile evlendi, ancak 2023 Mayıs’ında boşandılar.
Dansçılıktan oyunculuğa, oradan müzik kariyerine uzanan çok yönlü yolculuğuyla Demet Özdemir; romantik komediden aksiyon ve dramaya uzanan performanslarıyla Türk televizyon ve sinemasının en sevilen yıldızları arasında yer almayı sürdürüyor.
Demet Özdemir'in kariyeri boyunca (dansçılıktan oyunculuğa, oradan müzik single'larına uzanan yolculukta) büyük başarılar elde etmesine rağmen, bazı dönemlerde polemik ve tartışma yaratan olaylar yaşandı.
Ancak bunlar genellikle magazin dedikoduları, ilişki iddiaları veya sosyal medya yorumları etrafında dönüyor; set içi büyük kavgalar veya ağır skandallar pek belgelenmemiş durumda.
İşte öne çıkanlar;
En çok konuşulan polemik bu alanda. 2022 Ağustos'ta evlenen çift, sadece 8 ay sonra (Mayıs 2023) boşandı.
Doğum günü partisinde yaşanan tartışma (Özdemir'in partiden ayrılmak istemesi, Koç'un izin vermemesi iddiası), evi terk etme ve bitmeyen kavgalar öne sürüldü.
Aldatma, şiddet iddiaları çıktı ama Özdemir net yalanladı: "Aldatma ve şiddet iddiaları doğru değil. Aramızda kin, nefret, öfke yok."
Müzisyen Pınar Eliçe, boşanma sebeplerinden birinin Adım Farah dizisindeki yakınlaşma sahneleri olduğunu öne sürdü (Oğuzhan Koç'un rahatsızlığı).
Takı/mal paylaşımı tartışmaları da gündeme geldi, ancak resmi olarak anlaşmalı boşandılar.
Bu süreç magazinde aylarca konuşuldu ve "kısa evlilik" olarak eleştirildi.
Oğuzhan Koç ile ilişkisi öncesi Yağmur Tanrısevsin ile arkadaşlığı bozuldu (Koç'un önce Yağmur'la, sonra Demet'le ilişki yaşaması nedeniyle). Bu da "arkadaşlar arasında aşk" eleştirilerine yol açtı.
Yüzündeki değişiklikler nedeniyle estetik iddiaları sıkça gündeme geldi (örneğin 2021'de "estetiği fazla kaçırdım" esprili yanıtıyla cevap verdi).
Pahalı kıyafetleri (38 bin TL'lik pantolon gibi) lüks yaşam tartışması yarattı. Son dönemde maskülen tarzı da sosyal medyada hem övgü hem eleştiri aldı.
Eşref Rüya setinde (2025-2026) büyük bir tartışma veya kavga haberi yok. Aksine hayran paylaşımlarında "sette çok uyumlu, sıcak enerjisi gerginliği alıyor, hiç tartışma olmadı" deniyor.
Hülya Avşar gibi 12 saatten fazla çalışmama kuralı getirdiği iddia edildi (haftada iki gün izin). Bu bazı çevrelerde "prenseslik" olarak eleştirildi ama genel olarak profesyonel kabul ediliyor.
Ayrılık dedikoduları (diziden ayrılacak mı?) çıktı ama resmi olarak yalanlandı; dizi hâlâ devam ediyor.
Google'da aşk haberlerini alt sıralara aldırmak için şirketlerle anlaştığı (özel hayatı kariyerin önüne geçmesin diye) haberleri.
Sosyal medyada fake takipçi/yorum botu iddiaları (fan kavgaları).
Genel olarak oyunculuğu (özellikle sessiz sahnelerdeki performansı) övülürken, bazıları "proje seçimleri kariyerine yazık ediyor" diyor.
Özdemir'in kariyeri genel olarak olumlu; ödüller (Murex D'or, DIAFA, PRODU), Cannes başarıları ve Eşref Rüya'nın reyting rekorlarıyla dolu.