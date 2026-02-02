Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi ve Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen Beyaz Baston Farkındalık Anketi sonuçlandı.

Gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı zorluklara ve erişilebilirliğin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Düzenlenen ankette Görme engelli bireylere yaklaşımda bilinç, sarı kılavuz yolların doğru kullanımı ve kentlerin herkes için erişilebilir olması gerekliliği öne çıkan konular oldu.

Anketin katılımcıları farkındalıklarının arttığını söyleyerek, herkes için erişilebilir kentlerin şart olduğunu ifade ettiler.

Anketten çıkan sonuç daha duyarlı, daha erişilebilir kentler için birlikte adım atılması olarak açıklanırken, sonuç raporlarına Bilecik Kent Konseyi web sayfasından ulaşılabileceği duyuruldu.