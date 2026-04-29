Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım, İzmir’de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi verilerinden yola çıkarak pamuk sektöründeki vahim tabloyu mercek altına aldı. Yıldırım’ın aktardığına göre, Türkiye’nin pamuk ekim alanı bu yıl en düşük seviyesine gerileyerek 200 bin hektar bandına oturacak. Bu durum, tekstil sanayisinin hammaddede tamamen dışa bağımlı hale gelmesi riskini taşıyor.

ÜRETİCİ ZARAR ETTİKÇE ÜRETİMDEN KOPTU

Son 3-4 yıldır artan girdi maliyetlerine rağmen pamuk fiyatlarının yerinde sayması, üreticiyi sektörden kopardı. "Türk Pamuğunda Kritik Eşik" temasıyla düzenlenen zirvede, üreticinin son yıllarda en çok kaybettiren ürün olan pamuğu ekmekten vazgeçtiği vurgulandı.

Son dönemde polyester fiyatlarının artmasıyla pamuk fiyatlarında bir kıpırdanma olsa da, bu artışın çiftçiye bir faydası bulunmuyor; çünkü üreticinin elinde satacak ürün kalmadı.

Zirvede dile getirilen tahminler, pamukta yerli üretimin hızla eridiğini kanıtlıyor. 2022 yılında yerli üretimle iç ihtiyacın %75'ini karşılayan Türkiye, 2026 yılında bu oranı tam tersine çevirecek. Yerli üretim yüzde 25, ithalat payı ise yüzde 75 bandına gelmesi bekleniyor.

Yıldırım, bu tablonun Türkiye'nin kendi çiftçisine vermediği desteği, başta ABD ve Brezilya olmak üzere yabancı ülke çiftçilerine aktarması anlamına geldiğini ifade etti.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, zirvede yaptığı konuşmada maliyetlerin düşürülmesi için sulama tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Elban, bilinçsizce yapılan kimyasal gübre ve ilaç kullanımının maliyetleri yapay şekilde yükselttiğini ve bunun da çiftçiyi topraktan uzaklaştırdığını belirtti.

SEKTÖR PAYDAŞLARINDAN "SOMUT ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur ve eski başkan Bertan Balçık yönetimindeki panellerde, sektörün geleceği için stratejik adımların atılması gerektiği vurgulandı. Sektör temsilcilerine göre sorunlar ve çözümler net:

Desteklemelerin Artırılması: İthalat yerine yerli üreticinin teşvik edilmesi.

Maliyet Yönetimi: Girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, ilaç) kontrol altına alınması.

Hızlı Müdahale: Çiftçinin pamuk üretiminden kopuş hızının acilen yavaşlatılması.