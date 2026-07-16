Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini tek başına karşılayan Edirne'de, bu yıl yüzleri güldüren bir tarım sezonu yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemde kuraklık ve yetersiz su kaynakları nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, bu sene nehirler ve barajlardaki doluluk oranlarının artmasıyla rahat bir nefes aldı.
Beyaz altın rekora koşuyor: Hedef 400 bin ton
Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yarısını karşılayan Edirne'de, bol yağışlar sayesinde bu yıl su stresi yaşanmıyor. Ekili alanların 500 bin dekara ulaştığı kentte çeltik üretimi için 400 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor. Çiftçiler yüksek verimle çeltik hasadına hazırlanıyor.Kaynak: İHA
Yaklaşık 130 gün boyunca su içinde yetiştirilen ve yoğun emek gerektiren "beyaz altın" çeltikte, hem verimde hem de toplam rekoltede büyük bir artış öngörülüyor. Çiftçiler, tarlalarında yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ederek hasat döneminde emeklerinin karşılığını almayı bekliyor.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, su kaynaklarındaki artışın doğrudan ekim alanlarına yansıdığını belirtti. Geçen yılki su sıkıntısına rağmen ciddi bir kayıp yaşanmadığını hatırlatan Köse, bu yılki tablonun çok daha umut verici olduğunu söyledi. Köse, şu ifadeleri kullandı:
"Hem barajların hem de nehirlerin doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle ekilişlerimiz bir miktar arttı. Geçen sene 450 bin dekar bir ekiliş alanımız vardı. Bu yıl ekiliş alanlarımız 500 bin dekara ulaştı.”
“Sezon içerisindeki yağışların fazla olması ve son dönemde etkili olan yağışlar ürün gelişimini olumlu etkiledi. Ekip arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde hastalık yönünden herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Su stresi yaşanmaması nedeniyle bu yıl üretim beklentimiz daha yüksek. Geçen yıl 398 bin ton üretim gerçekleştirmiştik, bu yıl rahatlıkla 400 bin tonun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz."
Köse ayrıca Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerinin üreticiye büyük bir güven verdiğini ifade ederek, dekar başına yine 750 ile 850 kilogramın üzerinde yüksek bir verim hedeflediklerini dile getirdi.
Edirne'nin Avarız köyünde çeltik üreticiliği yapan Mesut Çakır da tarlalardaki mevcut durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti. Kış yağışlarının barajlara can suyu olduğunu aktaran Çakır, şu açıklamalarda bulundu:
"Çeltiğimiz şu anda gebeleşme döneminde. Ot ilaçlamalarını tamamladık, gübreleri verdik. Şimdi sıcak havalardan etkilenmemesi için mantar ilaçlamalarını yapacağız. Son 2 yıldır susuzlukla mücadele ettik ve bu nedenle verimlerimiz düştü. Bu yıl ise böyle bir sıkıntımız yok. İnşallah son iki yılın telafisi olur. Dekar başına 750-850 kilogram arasında bir verim oluşacak gibi görünüyor."