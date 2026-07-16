Beyaz altın rekora koşuyor: Hedef 400 bin ton

"Çeltiğimiz şu anda gebeleşme döneminde. Ot ilaçlamalarını tamamladık, gübreleri verdik. Şimdi sıcak havalardan etkilenmemesi için mantar ilaçlamalarını yapacağız. Son 2 yıldır susuzlukla mücadele ettik ve bu nedenle verimlerimiz düştü. Bu yıl ise böyle bir sıkıntımız yok. İnşallah son iki yılın telafisi olur. Dekar başına 750-850 kilogram arasında bir verim oluşacak gibi görünüyor."