Beyaz Altın Batman’da tarih yazdı: 170 ailenin kaderi tamamen değişti

İlçeye getirisi yaklaşık olarak 9 milyon 375 bin liradır. İpekten elde edilen lifler de giyim ürünleri, lüks tekstil ürünleri, halı ve dokuma ürünleri, perde ve döşemelik kumaşlar, yatak takımları, dikiş ve nakış iplikleri, bazı tıbbi uygulamalar da kullanılıyor. 2025 yılında yaklaşık olarak 7,5 ton yaş koza üretildi.