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Kaynak: DHA

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen iş kazası, genç bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçedeki bir beton santralinde yaşandı. Tesiste çalışan 21 yaşındaki Ergin Yemez, beton karıştırıcı makinenin temizliğini yapmak amacıyla cihazın içine girdi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Makinenin içinde sıkışan Yemez'i fark eden çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan genç işçi, ilk olarak Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yemez, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.