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Kaynak: AA

Kaza, İskenderun-Dörtyol otoyolunda meydana geldi. Yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen beton mikserinden düşen malzemeye çarpınca kontrolünü kaybetti. Dengesini yitiren motosiklet devrilirken, sürücü de araçla birlikte metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı sürücü, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anları motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayın ardından yasal süreç başlatan sürücü, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvurunun değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Böylece beton mikserinden düşen malzeme nedeniyle yaşanan kazaya ilişkin sürücünün başlattığı hukuki süreç sonuçlandı.