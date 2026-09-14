Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde rampada kontrolden çıkan beton mikserinin refüje devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Beton mikseri devrildi: Sürücü araçta sıkıştı - Resim : 1

BETON MİKSERİ REFÜJE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Dilovası rampasında meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beton mikseri devrildi: Sürücü araçta sıkıştı - Resim : 2

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen beton mikseri ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.