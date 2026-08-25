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Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işçilerinin aylardır süren ücret ve tazminat alacakları yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın maden işçilerinin ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

“İŞÇİNİN HAKKI PATRONUN İNSAFINA BIRAKILAMAZ”

Saral, uzun süredir ülke gündeminde olan iddiaların kabul edilemez olduğunu belirterek, maden işçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Oktay Saral açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun süredir ülke gündemimizde olan ve milyonlarca liralık servete sahip olduğu belirtilen Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez.

Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı, patronun insafına bırakılamaz.”

BAKANLIKLARA ÇAĞRI YAPTI

Saral, ilgili bakanlıkları ve yetkili kurumları iddiaları incelemeye davet etti.

Açıklamada, işçilerin haklarının korunması ve alacaklarının ödenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Saral, “Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, maden işçilerinin haklarını korumaya ve alacaklarının ödenmesi için gereken adımları atmaya davet ediyoruz” dedi.

Açıklama, “İşçinin hakkı, patronun lütfu değil; alın terinin karşılığıdır” ifadeleriyle tamamlandı.