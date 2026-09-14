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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğün töreninde yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki geldi. Arınç’ın nikâh törenini siyasi hesaplaşmaya dönüştürdüğünü savunan Saral, "Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla. Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır" dedi.



'NİKÂH KÜRSÜSÜ SİYASET MEYDANI DEĞİLDİR'



Saral sosyal medya x platformu üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:



"Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş. Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla. Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır. 'Güzel günler göreceğiz çocuklar' sözüne verilen, 'Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim' cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur. Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."











NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifade vermeye gitmesini Gökçek'in tavrıyla karşılaştırdı ve Davutoğlu'na destek verdi.

Arınç, “Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. 5 yıl evvel halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşılık kararlılıkla bir cevap vermiş. 5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış. Gitti, soruları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, ben siyasetçiyim, eleştiri hakkımı her yerde kullanırım dedi. Bu asil bir davranış...” dedi.

“AHMET DAVUTOĞLU'NUN YANINDAYIZ”

Arınç, iki siyasetçinin tavrı arasında büyük fark bulunduğunu savunarak Davutoğlu'na desteğini açık ifadelerle dile getirdi.

Arınç, “İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz” dedi.





