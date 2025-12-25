Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet, yurttaşın yaptığı her 100 liralık birikime 30 lira katkı sunuyor.

Habertürk’te yer alan analizde; 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışı, BES katılımcılarının yıllık alabileceği devlet katkısını önemli ölçüde artırdı.

2025 yılında brüt asgari ücret 26 bin 6 lira seviyesinde olduğu için üzerinden gönüllü BES’te aylık en fazla 7 bin 802 lira devlet katkısı sunuyordu. Yıllık katkı tutarı ise 93 bin 619 liraya geliyordu.

2026 yılında asgari ücretin yüzde 27 oranında artırıldı. BES’te aylık birikim üst limiti 33 bin 30 liraya çıktı. Aylık devlet katkısı 9 bin 909 liraya geldi. OKS ile birlikte değerlendirildiğinde ise aylık birikim tutarı 66 bin 59 liraya, devlet katkısı da 19 bin 818 lira seviyelerine geldi.

Hem BES hem de OKS’de tasarruf yapanlar için yıllık toplam devlet katkısı 237 bin 811 lira seviyelerine yükseldi. Bu artış, önceki yıla kıyasla 50 bin 573 liralık ek avantaj imkanı sunuyor.

Birikim üst limitlerinin yükselmesiyle fon tercihleri daha önem kazandı. Uzmanlar katılımcıların ister aylık ister yıl başında toplu ödeme yapsın, hem kendi yatırımlarının hem de devlet katkısının yıl boyunca fonlarda değerlendiğine parmak basıyor. Bu nedenle fon performanslarının, emeklilik döneminde elde edilecek toplam tutarı doğrudan etkilediği belirtiliyor.