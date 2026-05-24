Yeni projesinin tanıtımında konuşan ünlü oyuncu, oğlunun oldukça sakin bir bebek olduğunu belirterek hayatındaki hiçbir gelişmeyi gizlemediğini, çocuğunu da aynı şekilde doğal bir şekilde büyüteceğini ifade etti.
Bestemsu Özdemir'den itiraf: Oğlunun geleceğini şimdiden planladı
Oyuncu Bestemsu Özdemir, katıldığı basın toplantısında annelik sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğlu Sarp Marco ile ilgili samimi ifadeler kullanan Özdemir, bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi düşünmediğini söyledi.
Özdemir, ilerleyen yıllarda oğlunun oyunculuk ya da spor alanında kariyer yapmasını istediğini de dile getirdi.
Daha önce Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan oyuncu, eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de gerçekleştirilen sade bir törenle evlenmişti.
Ocak ayında dünyaya gelen oğlu Sarp Marco ile sık sık sosyal medya paylaşımı yapan Özdemir, bu kez evdeki kedi ve köpeğiyle birlikte uyuyan oğlunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören kare sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşi ve oğluyla birlikte Cihangir’de objektiflere yansımıştı. Özdemir’e son dönemde tartışılan çocuk bakımında anne ve bakıcı dengesiyle ilgili görüşü de soruldu.
Başarılı oyuncu, çocuk bakımının destek olmadan oldukça zor ilerlediğini belirterek eve yardımcı aldıklarını ancak oğlunun bakımını tamamen başka birine bırakmadığını söyledi. Özdemir, annelerin destek almasının doğal olduğunu ifade etti.
Anne olduktan sonra yaşadığı değişimleri de anlatan oyuncu, hamilelik sürecinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı.
Kadın bedenine yönelik eleştirilere de değinen Özdemir, doğum yapan kadınların fiziksel değişimlerinin doğal karşılanması gerektiğini söyledi. Oyuncu, kadınların bedenlerini her haliyle kabul etmesi gerektiğini ifade etti.
Özdemir ayrıca, oğlu henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını belirtti. Prematüre doğan bebeğini set ortamına götürdüğünü anlatan oyuncu, prova sürecinde oğlunun sürekli yanında olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, anne olma isteğinin zaman içerisinde arttığını da dile getirdi. Tuba Büyüküstün ile yaptığı sohbetten etkilendiğini belirten Özdemir, zamanla çocuk sahibi olma düşüncesinin ağır bastığını ifade etti.
Bebeğini soğuk havaya karşı aşırı korumadığını söyleyen oyuncu, oğlunu kalın kıyafetlerle büyütmediğini ve bu konuda doktorundan da onay aldığını açıkladı.