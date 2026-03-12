Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Semiramis karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını ve sevincini yaşıyor.

Başarılı oyuncu, bir süredir birliktelik yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile 2025 yılının Ağustos ayında Fethiye’de gerçekleşen şık bir törenle hayatını birleştirmişti. Hem özel yaşantısındaki mutluluğu hem de kariyerindeki yükselişiyle sık sık gündeme gelen Özdemir, geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı minik oğlu Sarp Marco ile yeni bir karesini paylaştı.

Sosyal medya hesabından oğluyla birlikte çekildiği ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

SÜRPRİZ VAR DEMİŞTİ

Düğünde bebek iddiasıyla gündeme gelen oyuncu "Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” yanıtıyla geçiştirirken meslektaşı Asuman Dabak, “Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah" demişti.Özdemir ve Görkem çifti, 17 Ocak'ta bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almıştı. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in doğan erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdikleri öğrenilmişti.



YENİ KARE GELDİ

Annelik deneyimini ilk kez yaşayan Özdemir, paylaşımlarıyla hem yeni hayatından ipuçları veriyor hem de takipçileriyle arasındaki samimi bağı koruyor. Özellikle ayna pozuyla sergilediği anne-oğul uyumu, "İnci Taneleri" dizisindeki performansının yanı sıra oyuncunun gerçek hayattaki en özel rolünün de ne kadar yakıştığını bir kez daha kanıtlar nitelikte. Sosyal medya kullanıcıları, çiçeği burnunda annenin bu karesini "Yılın en tatlı pozu" şeklinde yorumlayarak ünlü isme destek mesajları yağdırdı.

Bestemsu Özdemir, hem modellik geçmişi hem de ekranlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor. Özdemir Türk televizyon ve sinema dünyasının popüler isimlerinden biridir.

İşte kariyerinden özel hayatına dair temel bilgiler:

Eğitimi ve İlk Adımları:

20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özdemir, Fransız Lisesi’nde (Saint Benoît) eğitim gördükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun oldu. Özdemir'in sanatla iç içe olan eğitimi, estetik bakış açısını oyunculuk kariyerine de yansıttı.

Oyunculuk serüvenine 2012 yılında adım atan Bestemsu Özdemir, asıl büyük çıkışını Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı Kara Para Aşk dizisindeki Nilüfer karakteriyle yaptı. Bu projedeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı.