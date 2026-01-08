Türkiye yeni yıla hükümet tarafından 3 yeni sürpriz ekonomik karar ile girdi. Bunlardan ilki Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20’ye düşürülmesi oldu.

İkincisi ise 6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla yurtdışı alışveriş gümrük vergisi kuralları tamamen değişti. Artık 30 Euro gümrük muafiyeti uygulanmıyor ve vergi oranları artırılması.

Son olarak kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla nakit altın alışverişi de sona eriyor. Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar kuyumcularda altın alımı ve satımı artık sadece kredi kartı ya da EFT/havale ile yapılabilecek.

'HER KURUŞUNUZU BANKACILIK SİSTEMİNE HAPSEDİYORLAR'

Bu kararlara dair Nefes'in ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Muratoğlu, “Kuyumcuda 30 bin TL üzeri nakit yasak! Tam uygulama Nisan 2026’da tüm Türkiye’de devrede… Ancak kartla alacaksın ya da IBAN’la yollayacaksın. Aldığın altının üzerinde kod olacak, kim aldı, kime sattı, devlet anlık izleyecek. Senin aldığın gram altını bile sisteme kaydedip, yarın öbür gün “Gel bakalım senin servetin ne kadar, vergisini verdin mi, kaynağı ne?” diye sormanın altyapısını kuruyorlar. Nakit kullanımını yasaklayarak, her kuruşunuzu bankacılık sistemine hapsediyorlar” dedi.

Gümrük vergilerine dair ise Muratoğlu, “Şimdi ne yaptılar? “Muafiyet bitti, geçmiş olsun” dediler… Artık yurt dışından iğne bile getirseniz, gümrük vergisi, ÖTV’si, damga vergisi, yetmedi gümrük müşaviri ücreti, o da yetmedi ardiye parası derken; 100 liralık ürün size 1.000 liraya gelecek. Niye? “Yerli üreticiyi koruyoruz.” Yerseniz tabii...” yorumunu yaptı.

‘PARANIZ İÇERİDE 10 YIL DAHA KİLİTLİ KALACAK’

Muratoğlu, BES’teki durumu ise ‘Paranız içeride 10 yıl daha kilitli kalacak’ değerlendirmesini yaptı. Muratoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gerekçe ne? “Bütçeye yük oluyor!” Bu “yük” dedikleri yani devlet katkısının bütçedeki payı ne kadar? Yüzde 1 bile değil! Koskoca bütçe okyanusunda bir damla su…

Devletin kasasında nakit kalmayınca, ilk kesinti vatandaşa vaat edilen destekten yapılıyor. Yarın öbür gün “Paranız içeride 10 yıl daha kilitli kalacak” demeyeceklerinin garantisi var mı? Yok. Burası Türkiye, burada oyunun kuralı maç oynanırken değişir.

Bunun Türkçesi; Devletin parası bitti. Deniz bitti. Yapısal reform dedikleri şey; hukuku düzeltmek, eğitim kalitesini artırmak, üretimi teşvik etmek değil…

Yapısal reform dedikleri; Sizin cebinizdeki parayı daha kolay, daha hızlı ve daha fazla nasıl alırız çalışması… Sahi buna şaşıran var mı?”