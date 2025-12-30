Düşük emekli maaşı altında ezilen vatandaşlara bir umut olarak hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı 2021 yılının sonlarında yapılan Kabine toplantısında alınan kararla yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bireysel Emeklilik Sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını %5 daha artırarak %30'a çıkartıyoruz. KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 30’LUK DESTEK DÜŞÜRÜLECEK

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre iktidar, BES’teki devlet katkısının düşürülmesi için çalışma yapıyor. İktidarın planının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürmek olduğu öğrenildi. Türkiye Sigorta Birliği ve sektör temsilcilerinin ise yüzde 20 yerine 25'e indirilmesini bakanlığı ilettiği bildirildi. Devlet katkısının düşürülmesindeki amacın BES’in bütçe üstündeki yükünü düşürmek olduğu belirtiliyor. Bu yıl bütçeye maliyeti 75 milyar lira olan devlet katkısı tutarını 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyara çıkarmıştı.

TASARRUFLARI AZALTIR ENDİŞESİ

Tasarrufun az olması nedeniyle hayata geçirilen BES, şimdiye kadar hisse fonları aracılığı ile Borsa İstanbul ve tahvil fonları aracılığı ile de devlet tahvillerine yatırımı artırarak 2,1 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. Devlet katkısın oranının düşürülmesinin tasarrufları azaltmasından endişe ediliyor ancak BES fonlarının son 3 yıldır enflasyonun üstünde getiri sağlaması etkinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor.