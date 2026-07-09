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Kaynak: AA

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fonlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaştı.

İki sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 52 bin 474 olarak kayıtlara geçti.

Toplam fonun 2 trilyon 116 milyar 113 milyon lirasını katılımcı fonları, 285 milyar 368,7 milyon lirasını ise devlet katkısı oluşturdu.

BES'TE KATILIMCI SAYISI 10,3 MİLYONU AŞTI

Yılın ilk yarısı itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 304 bin 546 oldu.

Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısının toplam büyüklüğü 2 trilyon 248 milyar 252,7 milyon liraya yükselirken, BES'ten emekli olan kişi sayısı 487 bin 118'e ulaştı.

OKS'DE FON BÜYÜKLÜĞÜ 153 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) çalışan fonları ve devlet katkısının toplamından oluşan fon büyüklüğü 153 milyar 229 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 747 bin 928 olarak kaydedildi.

BES HAVUZUNA İLK 6 AYDA 116 BİNDEN FAZLA YENİ KATILIMCI GELDİ

2025 yılını 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon liralık fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcıyla tamamlayan BES ve OKS'de büyüme 2026'nın ilk yarısında da devam etti.

31 Aralık 2025 ile 30 Haziran 2026 arasındaki dönemde toplam fon büyüklüğü, devlet katkısı dahil 238 milyar 317 milyon lira artarak yüzde 11 büyüdü.

Aynı süreçte sisteme 116 bin 979 yeni katılımcı dahil oldu.

18 YAŞ ALTI BES'TE BİRİKİM 100 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

18 yaş altındaki çocuklara yönelik BES uygulaması da büyümesini sürdürdü.

Haziran sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 100 milyar 713,9 milyon liraya ulaştı.

Bu tutarın 80 milyar 611,5 milyon lirasını katılımcıların birikimleri, 20 milyar 102,4 milyon lirasını ise devlet katkısı oluşturdu.

Sistemde 1 milyon 718 bin 943 çocuk yer alırken, en yüksek katılım 170 bin 105 sözleşmeyle sıfır yaş grubunda gerçekleşti.

ÇOCUKLARIN BES BİRİKİMİ 6 AYDA 15,7 MİLYAR LİRA ARTTI

2026'nın ilk altı ayında 18 yaş altı BES uygulamasına 77 bin 961 yeni katılımcı katıldı.

Aynı dönemde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 15 milyar 730,5 milyon lira artış göstererek çocukların sisteme ilgisinin devam ettiğini ortaya koydu.