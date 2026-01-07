Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nde devlet katkısı ve ilave tutar yeniden düzenlendi.

18 milyon kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30'luk devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü.

DEVLET KATKI TUTARI 500 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, katılımcının sistemde 10 yıl kalması ve cayma hakkını kullanmaması şartıyla sağlanan ilave Devlet katkısı tutarı ise 500 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Söz konusu kararın, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek maddelerine dayanılarak hazırlandığı belirtilirken, karar hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklandı.

Yapılan düzenlemenin, bireysel emeklilik sistemine katılımı artırmak, tasarruf oranlarını yükseltmek ve uzun vadeli yatırım alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.