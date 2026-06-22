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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye savunma sanayiinin önemli şirketlerinden Best Grup'ta dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Şirketin genel müdürü olarak görev yapan Caner Buğday, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Best Grup'un kurucu isimleri arasında yer alan Buğday, görev süresi boyunca şirketin birçok kritik savunma projesinde aktif rol üstlendi. Özellikle uzaktan kumandalı silah sistemleri ile zırhlama teknolojileri alanındaki çalışmaların geliştirilmesinde önemli katkılar sundu.

Caner Buğday

KRİTİK PROJELERE LİDERLİK ETTİ

Caner Buğday, şirket bünyesinde geliştirilen AŞKAR, TOSUN ve insansız FEDAİ sistemleri gibi projelerin araştırma-geliştirme ve üretim süreçlerinde liderlik yaptı. Söz konusu projeler, yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

Tolga Özbek'in haberine göre Buğday, savunma sanayiinden tamamen ayrılmayacağını belirterek, bundan sonraki süreçte uluslararası iş geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve savunma teknolojileri alanlarında çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.