Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği ekipleri tarafından belediyeye teslim edilen yaban keçisi, Kumluca Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi’nde veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

BESLENMEDEN DOLAYI ZAYIF DÜŞMÜŞ

Yapılan incelemelerde yaban keçisinin, halsizlik ve beslenme yetersizliğinden dolayı genel sağlık durumunun zayıf olduğu tespit edildi.

Sağlık durumu yakından takip edilen yaban keçisinin, bakım ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile koordinasyon içinde doğal yaşam alanına yeniden bırakılması planlanıyor.