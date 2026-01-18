Modern spor dünyasında fiziksel hazırlık kadar kritik bir eşik olan beslenme stratejileri, son dönemde yapılan akademik çalışmalarla yeniden mercek altına alındı.

Sporcuların antrenman yoğunluğuna odaklanırken besin zamanlamasını ve makro dengesini ihmal etmesi, beklenen gelişimin önündeki en büyük engel olarak nitelendirildi. Özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlarda (HIIT) karbonhidrat kısıtlamasına gitmenin, kas yıkımını hızlandırdığı gözlemlendi.

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği (ISSN) tarafından yayımlanan güncel raporlar, sporcuların en sık yaptığı hatanın "metabolik yakıt eksikliği" olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, vücudun ihtiyaç duyduğu glikojen depoları dolmadan yapılan antrenmanlar, merkezi sinir sistemi üzerinde kronik yorgunluk oluşturdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi Performans Beslenmesi Uzmanı Dr. Stacy Sims, kadın ve erkek sporcular arasındaki biyolojik farkların beslenme programlarında genellikle göz ardı edildiğini belirtti.

Sims, "Aç karnına yapılan antrenmanların özellikle kadın sporcularda kortizol seviyesini yükselterek yağ yakımını durdurduğunu ve kas kaybına yol açtığını" ifade etti.

Beslenme zamanlamasının (Nutrient Timing) önemine değinen Loughborough Üniversitesi Spor Bilimleri Profesörü Ronald Maughan ise, antrenman sonrası ilk 45 dakikalık "anabolik pencere"nin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Maughan, bu süre zarfında alınmayan protein ve karbonhidrat kombinasyonunun, vücudun toparlanma (recovery) süresini iki katına çıkardığını dile getirdi.

Profesör ayrıca, sıvı kaybının (dehidrasyon) sadece su ile giderilmeye çalışılmasının elektrolit dengesini bozarak kas kramplarına davetiye çıkardığını kaydetti.

Bilimsel veriler, takviye gıdaların kontrolsüz kullanımının da karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerinde baskı oluşturduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, doğal gıdalarla desteklenmeyen bir diyetin, en pahalı suplementlerle dahi telafi edilemeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu.