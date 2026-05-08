BOĞAZİÇİ MEZUNLARI KAPIDA: BU DİRENİŞ TÜRKİYE’NİN ÖZGÜR GELECEĞİ İÇİNDİR!

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, 5 yılı aşkın süredir devam eden akademisyen direnişine destek vermek ve kampüs üzerindeki baskıları protesto etmek amacıyla her ayın ilk cuma günü gerçekleştirdikleri buluşmaların bir yenisini Etiler Kapısı'nda düzenledi. "Üniversiteme dokunma" dövizleriyle bir araya gelen mezunlar, mevcut yönetimin keyfi uygulamalarına karşı geri adım atmayacaklarını ilan etti.

"DİRENİŞİMİZ 6. YILINDA!"

Yapılan açıklamada, Boğaziçi’nin demokratik geleneklerine aykırı şekilde gerçekleşen atamanın üzerinden tam 5 yıl geçtiği hatırlatılarak; mücadelenin sadece bir kurum için değil, tüm Türkiye’deki özerk üniversite ideali için sürdürüldüğü vurgulandı. Mezunlar, akademisyenlerin haftanın her günü sürdürdüğü 15 dakikalık sessiz nöbetin, kurumsal onurun simgesi haline geldiğini ifade etti.

SİSTEMATİK BASKI VE MOBBİNG İDDİALARI

Mezunlar, özellikle Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Say gibi isimlerin maruz kaldığı disiplin soruşturmaları ve görevden almaların, sistematik bir yıldırma politikasının ürünü olduğunu savundu. Açıklamada, “Hakkında son 4 yılda 17 ayrı disiplin soruşturması başlatılan, bir günde arka arkaya 5 soruşturmada ifade veren Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun ve önce Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden hukuksuzca alınan, mahkeme kararıyla göreve iade edildikten sonra tekrar disiplin cezasıyla başkanlığı bitirilen, fakat son cezası da mahkeme tarafından bozulan Prof. Dr. Cem Say hocalarımızın maruz kaldıkları mobbing bu yıldırma politikalarının en güncel ve en somut örnekleridir” denildi.

TAŞODA ENGELİNE TEPKİ

Öğrencilerin kampüs yaşamına müdahalelere de değinen mezunlar, 32 yıllık Taşoda Müzik Festivali’ne getirilen engeli sert bir dille eleştirdi. Öğrencilerin mücadelesi sonucu yönetimin geri adım atmasıyla festivalin gerçekleşecek olmasını olumlu bulduklarını belirten mezunlar, yönetimin sanata ve özgür düşünceye karşı tutumunun bu olayla bir kez daha tescillendiğini söyledi.

"BİLİMSEL AKLIN REHBERLİĞİNDE BİR ÜNİVERSİTE"

Kamuoyunu Boğaziçi bileşenleriyle dayanışmaya davet eden mezunlar, üniversitelerin siyasi otoritenin değil, bilimsel aklın rehberliğinde olması gerektiğini belirterek açıklamalarını şu tarihi sloganla noktaladı: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!"