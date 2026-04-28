Sultandağı’ndaki kiraz bahçelerinde düzenlenen etkinlikte, fotoğraf sanatçıları ile protokol üyeleri bir araya geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte beyaz çiçeklerle kaplanan kiraz ağaçları, katılımcılara görsel şölen sundu. Etkinliğe katılan fotoğrafçılar, kiraz çiçeklerinin oluşturduğu doğal güzellikleri görüntüledi.

Düzenlenen etkinliğin, ilçenin tanıtımına katkı sağladığı ve turizm potansiyelini artırdığını ifade eden Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci yaptığı açıklamada "Kiraz ağaçlarının çiçek açtığı bu günlerde ilçemiz oldukça güzel bir görünüme kavuşuyor. Bu etkinlikle hem bu güzelliği paylaşmak hem de kirazımızı tanıtmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyor, üreticilerimize bereketli ve verimli bir sezon diliyorum" dedi.