Besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?

Besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?

ABD’de yayımlanan yeni beslenme rehberiyle birlikte “Yeni besin piramidi nedir?” sorusu yeniden gündeme geldi. Peki,besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?

Tarım Bakanı Brooke Rollins ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. tarafından tanıtılan yeni model, klasik beslenme piramidini adeta tersine çevirerek ezberleri bozdu. Uzmanlar ise rehberdeki bazı maddelerin tartışmalı olduğuna dikkat çekiyor. İşte, besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?

BESİN PİRAMİDİ TERS ÇEVRİLDİ

Yeni besin piramidinde, daha önce sınırlı tüketilmesi önerilen et, peynir ve tam yağlı süt ürünleri ile sebzeler, piramidin en geniş bölümüne yerleştirildi. Bu besinler artık temel gıdalar arasında gösteriliyor.

PROTEİN TÜKETİMİ ARTIRILDI

Yeni rehber, yetişkinler için vücut ağırlığının kilogramı başına 1,2–1,6 gram protein alınmasını öneriyor. Bu oran, önceki beslenme modellerine kıyasla oldukça yüksek bulunuyor.

YAĞLARA DAHA FAZLA ALAN AÇILDI

Besin piramidinde zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara öncelik verilmesi istenirken, tereyağı ve sığır yağı gibi doymuş yağlar da alternatif seçenekler arasında yer aldı. Bu durum, yağ tüketimiyle ilgili uzun süredir geçerli olan sınırların yeniden tartışılmasına yol açtı.

