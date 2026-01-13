Tarım Bakanı Brooke Rollins ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. tarafından tanıtılan yeni model, klasik beslenme piramidini adeta tersine çevirerek ezberleri bozdu. Uzmanlar ise rehberdeki bazı maddelerin tartışmalı olduğuna dikkat çekiyor. İşte, besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?
Besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?
BESİN PİRAMİDİ TERS ÇEVRİLDİ
Yeni besin piramidinde, daha önce sınırlı tüketilmesi önerilen et, peynir ve tam yağlı süt ürünleri ile sebzeler, piramidin en geniş bölümüne yerleştirildi. Bu besinler artık temel gıdalar arasında gösteriliyor.
PROTEİN TÜKETİMİ ARTIRILDI
Yeni rehber, yetişkinler için vücut ağırlığının kilogramı başına 1,2–1,6 gram protein alınmasını öneriyor. Bu oran, önceki beslenme modellerine kıyasla oldukça yüksek bulunuyor.
YAĞLARA DAHA FAZLA ALAN AÇILDI
Besin piramidinde zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara öncelik verilmesi istenirken, tereyağı ve sığır yağı gibi doymuş yağlar da alternatif seçenekler arasında yer aldı. Bu durum, yağ tüketimiyle ilgili uzun süredir geçerli olan sınırların yeniden tartışılmasına yol açtı.