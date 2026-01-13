Besin piramidi değişti mi? Yeni besin piramidi nedir? Neleri değiştiriyor?

YAĞLARA DAHA FAZLA ALAN AÇILDI

Besin piramidinde zeytinyağı gibi sağlıklı yağlara öncelik verilmesi istenirken, tereyağı ve sığır yağı gibi doymuş yağlar da alternatif seçenekler arasında yer aldı. Bu durum, yağ tüketimiyle ilgili uzun süredir geçerli olan sınırların yeniden tartışılmasına yol açtı.