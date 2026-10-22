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Kaynak: ANKA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin haberleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, “Çıkan haberlerin doğruluk payı yok” açıklamasında bulundu.

Dutlulu, AK Parti’ye katılacağı ve bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’la görüştüğü yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

İddiaları kesin bir dille reddeden Dutlulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile. Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok.”